Продвижение сайта
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Продвижение сайта
Всем привет, у кого свои магазины. Как вы делали их продвижение?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Продвижение сайта
У меня свой магазин с одеждой, я его продвижением занимаюсь уже год. Точнее не я, а ребята из этой компании https://cropas.by/ они данную работу выполняют качественно. Вы можете с ними связаться по почте info@cropas.by и узнать, что именно нужно делать с вашим сайтом. Сейчас ты можешь получить бесплатный аудит и выиграть бесплатные услуги.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Продвижение сайта
Не знаю почему, но я раньше думала, что вполне достаточно просто создать сайт и все, больше ничего делать и не нужно. Потом я заметила, что смыла от сайта и нет, начала копаться и поняла, что нужно обязательно еще думать относительно продвижения сайтов и нашла компанию https://extraseo.ru которая имеет интересный подход, относительно продвижения. Уже оформила договор и хочу посмотреть что изменится спустя месяц, не люблю короткие сроки и поэтому специально решила через месяц все изучить что да как.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя