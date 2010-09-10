Продвижение сайта

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Продвижение сайта

Сообщение Наташа Швец » 16 апр 2020, 09:52

Всем привет, у кого свои магазины. Как вы делали их продвижение?
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Продвижение сайта

Сообщение Алексей Кобзарь » 16 апр 2020, 10:27

У меня свой магазин с одеждой, я его продвижением занимаюсь уже год. Точнее не я, а ребята из этой компании https://cropas.by/ они данную работу выполняют качественно. Вы можете с ними связаться по почте info@cropas.by и узнать, что именно нужно делать с вашим сайтом. Сейчас ты можешь получить бесплатный аудит и выиграть бесплатные услуги.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Продвижение сайта

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 18:48

Не знаю почему, но я раньше думала, что вполне достаточно просто создать сайт и все, больше ничего делать и не нужно. Потом я заметила, что смыла от сайта и нет, начала копаться и поняла, что нужно обязательно еще думать относительно продвижения сайтов и нашла компанию https://extraseo.ru которая имеет интересный подход, относительно продвижения. Уже оформила договор и хочу посмотреть что изменится спустя месяц, не люблю короткие сроки и поэтому специально решила через месяц все изучить что да как.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя