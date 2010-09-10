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staspavlov777 Гость RZN.info Сообщения: 60 Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54 Откуда: Россия, Рязань Re: Продвижение сайта Цитата Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 18:48 Не знаю почему, но я раньше думала, что вполне достаточно просто создать сайт и все, больше ничего делать и не нужно. Потом я заметила, что смыла от сайта и нет, начала копаться и поняла, что нужно обязательно еще думать относительно продвижения сайтов и нашла компанию https://extraseo.ru которая имеет интересный подход, относительно продвижения. Уже оформила договор и хочу посмотреть что изменится спустя месяц, не люблю короткие сроки и поэтому специально решила через месяц все изучить что да как. Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:) Вернуться к началу

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