Блокнот
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 384
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Блокнот
Ребят, а возможно где-то заказать блокнот со своим дизайном на обложке?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 559
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Блокнот
Конечно) Сейчас, мне кажется, любая типография предоставляет подобную услугу) Скажу больше, я брал своим детям и племянникам блокноты на заказ в компанию Вольф. Выбрал классические варианты форматом а5 с матовой обложкой и своим дизайном. За всё вышло всего 200грн, при этом качество печати на пятерку)
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Блокнот
Наташа Швец писал(а):Ребят, а возможно где-то заказать блокнот со своим дизайном на обложке?
вы хотите сделать 1 блокнот ?
Re: Блокнот
Вы можете заказать такие блокноты тут https://omnigifts.ru/catalog/ezhednevniki/ezhednevniki_na_2016god_datirovannyue . Мы постоянно тут берём ежедневники для своей компании, тоже как раз с вариаторов собственного логотипа на них.
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