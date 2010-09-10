Блокнот

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 384
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Блокнот

Сообщение Наташа Швец » 16 апр 2020, 16:41

Ребят, а возможно где-то заказать блокнот со своим дизайном на обложке?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 559
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Блокнот

Сообщение Алексей Кобзарь » 16 апр 2020, 19:40

Конечно) Сейчас, мне кажется, любая типография предоставляет подобную услугу) Скажу больше, я брал своим детям и племянникам блокноты на заказ в компанию Вольф. Выбрал классические варианты форматом а5 с матовой обложкой и своим дизайном. За всё вышло всего 200грн, при этом качество печати на пятерку)
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Блокнот

Сообщение irinakotova » 26 ноя 2021, 08:04

Наташа Швец писал(а):Ребят, а возможно где-то заказать блокнот со своим дизайном на обложке?

вы хотите сделать 1 блокнот ?
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Блокнот

Сообщение Haminahu » Вчера, 18:34

Вы можете заказать такие блокноты тут https://omnigifts.ru/catalog/ezhednevniki/ezhednevniki_na_2016god_datirovannyue . Мы постоянно тут берём ежедневники для своей компании, тоже как раз с вариаторов собственного логотипа на них.
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