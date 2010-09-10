Мебельный магазин

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 537
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Мебельный магазин

Сообщение Алексей Кобзарь » 17 апр 2020, 09:06

В детскую комнату нужно выбрать удобный и качественный диван. Кто может посоветовать мебельный магазин, чтобы приценится.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 373
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Мебельный магазин

Сообщение Наташа Швец » 17 апр 2020, 11:45

Качественная мебель в магазине MnogoDivanov в МЦ "Москва". Мы у них брали угловой диван Поло, всего за 11000 рублей. В наличии большой ассортимент мебели любых конструкций и размеров. Можете прицениться на сайте https://www.mnogodivanov.ru/ или же по номеру 7495105-93-62 проконсультируйтесь, что вас интересует.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Мебельный магазин

Сообщение Anatup » Сегодня, 12:16

В детской комнате надо не только зону отдыха обустраивать, но и рабочую зону. Всё-таки ребёнок бОльшую часть времени бодрствует и его надо чем-то занимать. И мы приобрели в детскую растущую мебель для дошкольников Конёк Горбунёк https://konek-gorbunek.ru/categories/kengurenok/ со скидкой по промокоду for7sales . И малышу есть всегда чем заняться, сидя на удобном стульчике за маленьким столиком. И рисует, и мультики на планшете смотрит. И главное, что спину себе не портит, так как такая мебель эргономическая.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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