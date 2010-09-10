Сообщение Anatup » Сегодня, 12:16

В детской комнате надо не только зону отдыха обустраивать, но и рабочую зону. Всё-таки ребёнок бОльшую часть времени бодрствует и его надо чем-то занимать. И мы приобрели в детскую растущую мебель для дошкольников Конёк Горбунёк https://konek-gorbunek.ru/categories/kengurenok/ со скидкой по промокоду for7sales . И малышу есть всегда чем заняться, сидя на удобном стульчике за маленьким столиком. И рисует, и мультики на планшете смотрит. И главное, что спину себе не портит, так как такая мебель эргономическая.

Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.