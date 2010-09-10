Что хорошо помогает при метеоризме?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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dendi
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 18 апр 2011, 16:18

Что хорошо помогает при метеоризме?

Сообщение dendi » 17 апр 2020, 10:56

Последнее время у меня в желудке ощущение урагана, бурлит, урчит. В туалет нормально сходить не могу. Да и если рядом кто то есть некомфортно себя чувствую. Кишечник марш играет, урчание на весь дом((( И не говорите, что при родных нечего стесняться)
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Аминарвис
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 13:50

Re: Что хорошо помогает при метеоризме?

Сообщение Аминарвис » 17 апр 2020, 11:10

Ну правда, а чего при родственниках стесняться то?) Или вы с парнем живете?) Нужно учиться принимать друг друга такими какие есть))) Но если без шуток, необутин обычно в таких случаях принимаю. Он и болевые ощущения снимает буквально минут за 15-20, и вздутие, и моторику стула регулирует.
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ALFA
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 09 дек 2008, 00:18

Re: Что хорошо помогает при метеоризме?

Сообщение ALFA » 17 апр 2020, 22:27

У меня тоже весной кишечник беспокойный. У вас сезонное это или на фоне нервяка? У меня походу два в одном сейчас, необутином спасаюсь, хорошо убирает все эти симптомы, и побочек не дает мне.
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Магдуся
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 окт 2016, 13:00

Re: Что хорошо помогает при метеоризме?

Сообщение Магдуся » Вчера, 12:17

dendi писал(а):Последнее время у меня в желудке ощущение урагана, бурлит, урчит. В туалет нормально сходить не могу. Да и если рядом кто то есть некомфортно себя чувствую. Кишечник марш играет, урчание на весь дом((( И не говорите, что при родных нечего стесняться)

Может сезонное обострение. У меня весной и осенью все чаще такие проблемы бывают. Я если где что болит в области живота или неполадки какие типа пучит, газы таблетку необутина пью и все гуд. Попробуйте поменять продукты питания и вообще нормализовать как то прием пищи, по любому же сейчас дома на карантине все объедаются) Отсюда и проблемы. Еще и стресняк этот
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