Сообщение Магдуся » 18 апр 2020, 12:17

dendi писал(а): Последнее время у меня в желудке ощущение урагана, бурлит, урчит. В туалет нормально сходить не могу. Да и если рядом кто то есть некомфортно себя чувствую. Кишечник марш играет, урчание на весь дом((( И не говорите, что при родных нечего стесняться)

Может сезонное обострение. У меня весной и осенью все чаще такие проблемы бывают. Я если где что болит в области живота или неполадки какие типа пучит, газы таблетку необутина пью и все гуд. Попробуйте поменять продукты питания и вообще нормализовать как то прием пищи, по любому же сейчас дома на карантине все объедаются) Отсюда и проблемы. Еще и стресняк этот