Что хорошо помогает при метеоризме?
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Что хорошо помогает при метеоризме?
Последнее время у меня в желудке ощущение урагана, бурлит, урчит. В туалет нормально сходить не могу. Да и если рядом кто то есть некомфортно себя чувствую. Кишечник марш играет, урчание на весь дом((( И не говорите, что при родных нечего стесняться)
Re: Что хорошо помогает при метеоризме?
Ну правда, а чего при родственниках стесняться то?) Или вы с парнем живете?) Нужно учиться принимать друг друга такими какие есть))) Но если без шуток, необутин обычно в таких случаях принимаю. Он и болевые ощущения снимает буквально минут за 15-20, и вздутие, и моторику стула регулирует.
Re: Что хорошо помогает при метеоризме?
У меня тоже весной кишечник беспокойный. У вас сезонное это или на фоне нервяка? У меня походу два в одном сейчас, необутином спасаюсь, хорошо убирает все эти симптомы, и побочек не дает мне.
Re: Что хорошо помогает при метеоризме?
dendi писал(а):Последнее время у меня в желудке ощущение урагана, бурлит, урчит. В туалет нормально сходить не могу. Да и если рядом кто то есть некомфортно себя чувствую. Кишечник марш играет, урчание на весь дом((( И не говорите, что при родных нечего стесняться)
Может сезонное обострение. У меня весной и осенью все чаще такие проблемы бывают. Я если где что болит в области живота или неполадки какие типа пучит, газы таблетку необутина пью и все гуд. Попробуйте поменять продукты питания и вообще нормализовать как то прием пищи, по любому же сейчас дома на карантине все объедаются) Отсюда и проблемы. Еще и стресняк этот
Re: Что хорошо помогает при метеоризме?
Для того чтобы правильно выбрать максимально эффективное и безопасное лекарственное средство, необходимо понять, какие именно причины спровоцировали вздутие живота. Потребуется вспомнить о режиме питания в последнее время, составе меню, а также образе жизни и уровне стресса и тревожности.
В аптеках представлено большое количество препаратов, способных быстро и эффективно устранить метеоризм, проблема состоит только в том, чтобы выбрать наиболее подходящий из них.
Подробнее о них можете вот тут почитать https://okeydoc.ru/lekarstva-ot-meteorizma-i-vzdutiya-zhivota/. Мне эспумизан помогает.
В аптеках представлено большое количество препаратов, способных быстро и эффективно устранить метеоризм, проблема состоит только в том, чтобы выбрать наиболее подходящий из них.
Подробнее о них можете вот тут почитать https://okeydoc.ru/lekarstva-ot-meteorizma-i-vzdutiya-zhivota/. Мне эспумизан помогает.
5 сообщений • Страница 1 из 1
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