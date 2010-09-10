Близко к сердцу смотреть онлайн (HD) 2020 QZar9
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Близко к сердцу смотреть онлайн (HD) 2020 QZar9
Близко к сердцу 2020 смотреть сериал полностью.
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Во время родов Милана теряет ребенка. Чтобы смириться с горем, она уезжает из города.
Через несколько лет Милане приходится вернуться, чтобы ухаживать за больной мамой. Милана устраивается на работу няней, и очень привязывается к своей воспитаннице, шестилетней Насте. Между Миланой и Настей очень много сходства и вскоре уже Милана не может отделаться от мысли, что Настя – ее дочь. Она делает тест ДНК и убеждается, что правда.
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Во время родов Милана теряет ребенка. Чтобы смириться с горем, она уезжает из города.
Через несколько лет Милане приходится вернуться, чтобы ухаживать за больной мамой. Милана устраивается на работу няней, и очень привязывается к своей воспитаннице, шестилетней Насте. Между Миланой и Настей очень много сходства и вскоре уже Милана не может отделаться от мысли, что Настя – ее дочь. Она делает тест ДНК и убеждается, что правда.
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