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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 23 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Близко к сердцу смотреть онлайн (HD) 2020 QZar9 Цитата Сообщение compnecsyre » Вчера, 16:59







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Во время родов Милана теряет ребенка. Чтобы смириться с горем, она уезжает из города.



Через несколько лет Милане приходится вернуться, чтобы ухаживать за больной мамой. Милана устраивается на работу няней, и очень привязывается к своей воспитаннице, шестилетней Насте. Между Миланой и Настей очень много сходства и вскоре уже Милана не может отделаться от мысли, что Настя – ее дочь. Она делает тест ДНК и убеждается, что правда.









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