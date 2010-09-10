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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 23 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Под напряжением смотреть онлайн (HD) 2020 lqcZZ Цитата Сообщение compnecsyre » Вчера, 17:06







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Клинический психолог Андрей Высоков (Сергей Астахов) помогает в раскрытии дела о серии убийств, произошедших в небольшом приморском городе. Герой обладает уникальным навыком, который позволяет ему не только понять логику преступника, но и «вжиться в роль маньяка». Именно эта способность дает героям возможность узнать, как именно мыслит убийца. Главный герой убежден, что любая, даже самая искалеченная и нездоровая психика имеет логику. Вместе со следователем Ириной Шумской (Нина Гогаева) он пытается понять ход мыслей маньяка, его мотивацию и предотвратить следующее преступление.



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