Рикошет смотреть онлайн (HD) 2020 vOqkm
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Рикошет смотреть онлайн (HD) 2020 vOqkm
Рикошет 2020 (16 серий) смотреть онлайн детективный сериал
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20 лет назад Дениса официально похоронили. «Воскреснуть» главного героя заставляет смерть родителей. Чтобы достойно их похоронить, «последний герой» лихих 90-х возвращается в родной Анинск с новым именем, с новым лицом, с новыми документами. Он сразу оказывается в центре криминальных событий городка, погрязшего в преступности. Денис понимает, что ошибок прошлого уже не исправить, но в его силах попытаться изменить кое-что в настоящем. Он остается, чтобы защитить сестру Нику от угрожающей ей опасности. А заодно и разобраться с разгулявшейся преступностью.
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