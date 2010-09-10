Любовь с риском для жизни смотреть онлайн (HD) 2020 sK75
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Любовь с риском для жизни смотреть онлайн (HD) 2020 sK75
Любовь с риском для жизни (2020) смотреть фильм полностью.
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Что может быть ужаснее для матери, чем исчезновение ребенка? Чувство вины, бессилие и паника толкают на отчаянные поступки.
Ольга сталкивается с самым большим кошмаром для каждого родителя – ее дочь-студентка Ксения пропала! Она внезапно перестала отвечать на звонки и не вернулась в общежитие.
Ольга бросает все дела и отправляется на поиски дочери.
Но оказывается, что Ксюша такая не одна. Вместе с ней пропала еще одна девушка из ее института.
Обе они встречались с Иваном Тимофеевым, сыном богатого и влиятельного бизнесмена, кандидата в мэры. В квартире Тимофеева следователь обнаруживает кровь.
Что на самом деле случилось с девушками, живы ли они?
Время идет. Ольга не находит себе места. И в это время жизнь ее окончательно рушится.
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Что может быть ужаснее для матери, чем исчезновение ребенка? Чувство вины, бессилие и паника толкают на отчаянные поступки.
Ольга сталкивается с самым большим кошмаром для каждого родителя – ее дочь-студентка Ксения пропала! Она внезапно перестала отвечать на звонки и не вернулась в общежитие.
Ольга бросает все дела и отправляется на поиски дочери.
Но оказывается, что Ксюша такая не одна. Вместе с ней пропала еще одна девушка из ее института.
Обе они встречались с Иваном Тимофеевым, сыном богатого и влиятельного бизнесмена, кандидата в мэры. В квартире Тимофеева следователь обнаруживает кровь.
Что на самом деле случилось с девушками, живы ли они?
Время идет. Ольга не находит себе места. И в это время жизнь ее окончательно рушится.
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