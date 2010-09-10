Гудбай, Америка! смотреть онлайн (HD) 2020 qehZw
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Гудбай, Америка! смотреть онлайн (HD) 2020 qehZw
Гудбай, Америка! (2020) смотреть фильм полностью
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Смотреть ЗДЕСЬ ---->>> Гудбай, Америка!
История эмигрантов, живущих в другой стране, но скучающих по Родине.
Виктор Сергеевич едет в Америку в гости к дочери и с ужасом обнаруживает, что его внук Пол хоть и говорит по-русски, но не понимает простых вещей, знакомых и понятных каждому мальчишке в России. Неунывающий Армен пытается закрепиться в США, постепенно постигая все прелести фиктивного брака. Для давно обосновавшейся в Штатах Юли неожиданной проблемой становится невозможность найти правильно приготовленную гефилте фиш. Не так давно переехавший в Америку Игорь всячески старается откреститься от своего русского прошлого, называя себя Джейсоном.
Казалось бы, совершенно разные люди с совершенно непохожими проблемами, но способный решить любую проблему авантюрист Георгий доказывает, что это не так, все герои страдают от одного недуга – пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.
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История эмигрантов, живущих в другой стране, но скучающих по Родине.
Виктор Сергеевич едет в Америку в гости к дочери и с ужасом обнаруживает, что его внук Пол хоть и говорит по-русски, но не понимает простых вещей, знакомых и понятных каждому мальчишке в России. Неунывающий Армен пытается закрепиться в США, постепенно постигая все прелести фиктивного брака. Для давно обосновавшейся в Штатах Юли неожиданной проблемой становится невозможность найти правильно приготовленную гефилте фиш. Не так давно переехавший в Америку Игорь всячески старается откреститься от своего русского прошлого, называя себя Джейсоном.
Казалось бы, совершенно разные люди с совершенно непохожими проблемами, но способный решить любую проблему авантюрист Георгий доказывает, что это не так, все герои страдают от одного недуга – пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.
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