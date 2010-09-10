Сыпь
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Сыпь
Недавно в душе вдруг обнаружил на своей коже угревую сыпь. А как и с помощью чего с ней бороться?
Re: Сыпь
Угревая сыпь штука неприятная, но вполне поддающаяся лечению. Можно конечно сразу обратиться к врачу, а можно попробовать попользоваться гелем для душа, изготовленного из натуральных ингредиентов. В его состав входят эфирные масла эвкалипта и мяты, которые оказывают противовоспалительное действие и нормализуют работу сальных желез. Купить его можно в этом интернет магазине натуральной косметики https://ecolavka36.ru/.
Re: Сыпь
если есть вопросы по здоровью то лучше всего с этим максимально не медлить и сразу же обратиться в мед.учреждение, например https://ava-kazan.ru/ как вариант, многие пациенты довольны этим.
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