Сообщение dendi » 41 минуту назад

Да лопухами и мухоморами щас уже никто и не лечится наверно) А мужчины они да, такие, фиг заставишь лечиться...И мы на азурикс перешли в свое время, аллопуринол принимал муж 2 года, потом пришлось дозировку увеличивать, он запротестовал. Пошли к врачу, так и так - выписал рецепт на азурикс, там без доз - 1 таблетка в сутки. Пьет три месяца, муж доволен, ему уже полегче стало.