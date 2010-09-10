Подскажите по подагре
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Подскажите по подагре
У мужа диагностировали подагру полгода назад. Всё это время безуспешно подбираем дозировку аллопуринола. Он уже нервничает, пить отказывается, так как ничего эти таблетки не поддерживают, улучшения нет, боюсь вообще их принимать забросит. Есть ли какое-то альтернативное МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ лечение, или всё-таки нужно притереться к аллопуринолу?
Re: Подскажите по подагре
Есть конечно, кроме аллопуринола есть еще несколько препаратов, вот только назначить их должен врач, и вообще принимать решение - продолжать лечение аллопуринолом или менять препарат тоже должен ревматолог. Мой отец тоже страдает подагрой, он вначале принимал аллопуринол, сейчас на азуриксе. Азурикс намного лучше ему помогает, анализы в норму пришли и самочувствие лучше, папа говорит.
Re: Подскажите по подагре
Да лопухами и мухоморами щас уже никто и не лечится наверно) А мужчины они да, такие, фиг заставишь лечиться...И мы на азурикс перешли в свое время, аллопуринол принимал муж 2 года, потом пришлось дозировку увеличивать, он запротестовал. Пошли к врачу, так и так - выписал рецепт на азурикс, там без доз - 1 таблетка в сутки. Пьет три месяца, муж доволен, ему уже полегче стало.
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