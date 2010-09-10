Швейная фурнитура
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Швейная фурнитура
Здравствуйте. У меня возникла проблема поиском в интернете подкладочной ткани и пока только сравниваю условия сотрудничества и цены, которые предлагают разные сайты. Ознакомилась с информацией организационного плана и нашла здесь mosfurnitura.ru подкладочная ткань стоит относительно недорого и есть возможность сразу отправить нужные позиции в корзину, а потом только оформить свой заказ в несколько кликов мышкой. Скажите, вы тоже сравниваете цены, прежде чем запускать процедуру сотрудничества с каким-то одним из магазинов?
Re: Швейная фурнитура
Да, без сравнительной характеристики никуда. Мне нужен был оптовый поставщик швейной фурнитуры, чтобы закупить позиций на пару месяцев и нашла вот здесь mosfurnitura.ru подробное описание, как это сделать и получить в качестве приятного бонуса дополнительную скидку. При первом заказе получила – 5%, и бесплатную доставку, потому что купила на сумму больше чем 20 тысяч рублей. И вам советую лучше сразу по страницам прогуляться и отправить в корзину нужные позиции.
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