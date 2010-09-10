Вопрос про Евро 2021

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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Вопрос про Евро 2021

Сообщение Аскольд » Сегодня, 12:51

Доброго всем вечера, есть ли здесь фанаты футбола как и я? Мне вот интересно с кем-нибудь подискутировать про будущий мундиаль на Евро 2021. Какие у кого предположения, по поводу того кто с кем будет играть? да и вообще какие у вас ожидания?
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