Вопрос про Евро 2021
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вопрос про Евро 2021
Доброго всем вечера, есть ли здесь фанаты футбола как и я? Мне вот интересно с кем-нибудь подискутировать про будущий мундиаль на Евро 2021. Какие у кого предположения, по поводу того кто с кем будет играть? да и вообще какие у вас ожидания?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей