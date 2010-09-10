Сообщение Аскольд » Сегодня, 12:51

Доброго всем вечера, есть ли здесь фанаты футбола как и я? Мне вот интересно с кем-нибудь подискутировать про будущий мундиаль на Евро 2021. Какие у кого предположения, по поводу того кто с кем будет играть? да и вообще какие у вас ожидания?