Вопрос про Евро 2021
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Вопрос про Евро 2021
Доброго всем вечера, есть ли здесь фанаты футбола как и я? Мне вот интересно с кем-нибудь подискутировать про будущий мундиаль на Евро 2021. Какие у кого предположения, по поводу того кто с кем будет играть? да и вообще какие у вас ожидания?
Re: Вопрос про Евро 2021
Привет, ну я очень люблю футбол и всё что с ним связано, но лучше всего читайте подробный разбор турнирной таблицы Евро от ведущих аналитиков в сфере футбола. Там как раз все подробно описано про Евро 2021!
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 318
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Вопрос про Евро 2021
Конечно, я с детства фанат футбола, и скорее всего даже фанатею больше чем вы, не в обиду конечно)) Я ежедневно читаю разные новости, интересный материал про Евро-2021. Чаще всего тут узнаю все актуальные новости, на этом сайте вы много чего интересного найдете про Евро-2021. Разбор турнирной таблицы здесь тоже есть, так что посмотрите обязательно.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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