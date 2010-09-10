Вопрос про Евро 2021

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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Вопрос про Евро 2021

Сообщение Аскольд » 25 апр 2020, 12:51

Доброго всем вечера, есть ли здесь фанаты футбола как и я? Мне вот интересно с кем-нибудь подискутировать про будущий мундиаль на Евро 2021. Какие у кого предположения, по поводу того кто с кем будет играть? да и вообще какие у вас ожидания?
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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: Вопрос про Евро 2021

Сообщение ЯВиферон » 25 апр 2020, 16:28

Привет, ну я очень люблю футбол и всё что с ним связано, но лучше всего читайте подробный разбор турнирной таблицы Евро от ведущих аналитиков в сфере футбола. Там как раз все подробно описано про Евро 2021!
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Вопрос про Евро 2021

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 02:16

Конечно, я с детства фанат футбола, и скорее всего даже фанатею больше чем вы, не в обиду конечно)) Я ежедневно читаю разные новости, интересный материал про Евро-2021. Чаще всего тут узнаю все актуальные новости, на этом сайте вы много чего интересного найдете про Евро-2021. Разбор турнирной таблицы здесь тоже есть, так что посмотрите обязательно.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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