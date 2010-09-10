Вопрос по продаже алкоголя
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Вопрос по продаже алкоголя
Хочу продать оригинальный алкоголь, 5 бутылок рома и 2 виски, стоимость коллекции 225 тысяч рублей, если определять цену по магазину winystyle. Продать алкоголь есть два варианта, либо в скупку наподобие https://totalstok.ru/ , либо частному лицу коллекционеру. Если рассматривать последний вариант, то в качестве доказательства об оригинальности бутылок подойдут чеки из магазинов? Или нужна какая-то дополнительная проверка?
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