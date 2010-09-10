Вопрос по продаже алкоголя

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Вопрос по продаже алкоголя

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 20:32

Хочу продать оригинальный алкоголь, 5 бутылок рома и 2 виски, стоимость коллекции 225 тысяч рублей, если определять цену по магазину winystyle. Продать алкоголь есть два варианта, либо в скупку наподобие https://totalstok.ru/ , либо частному лицу коллекционеру. Если рассматривать последний вариант, то в качестве доказательства об оригинальности бутылок подойдут чеки из магазинов? Или нужна какая-то дополнительная проверка?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя