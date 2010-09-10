Вопрос о ставках

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Вопрос о ставках

Сообщение Аскольд » 25 апр 2020, 23:49

Какое вы мне посоветуете приложение для того чтобы я на нём мог делать ставки? Мне нужно именно на Андроид, я думаю есть же такое?
Вернуться к началу
Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Вопрос о ставках

Сообщение Сплинтер » Вчера, 22:34

Всегда любил ставки на спорт, еще с самого детства ими увлекаюсь. С годами приобрел массу знаний и понимания в мире гэмблинга, которые помогают зарабатывать на этом. Как мобильную версию, выбрал для себя бонусы за регистрацию в приложении 1хбет для новых и опытных игроков. Очень простая система ставок и быстрый вывод средств на карту.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя