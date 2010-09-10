Вопрос о ставках
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Вопрос о ставках
Какое вы мне посоветуете приложение для того чтобы я на нём мог делать ставки? Мне нужно именно на Андроид, я думаю есть же такое?
Re: Вопрос о ставках
Всегда любил ставки на спорт, еще с самого детства ими увлекаюсь. С годами приобрел массу знаний и понимания в мире гэмблинга, которые помогают зарабатывать на этом. Как мобильную версию, выбрал для себя бонусы за регистрацию в приложении 1хбет для новых и опытных игроков. Очень простая система ставок и быстрый вывод средств на карту.
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