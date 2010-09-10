Вопрос о ставках
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Вопрос о ставках
Какое вы мне посоветуете приложение для того чтобы я на нём мог делать ставки? Мне нужно именно на Андроид, я думаю есть же такое?
Re: Вопрос о ставках
Всегда любил ставки на спорт, еще с самого детства ими увлекаюсь. С годами приобрел массу знаний и понимания в мире гэмблинга, которые помогают зарабатывать на этом. Как мобильную версию, выбрал для себя бонусы за регистрацию в приложении 1хбет для новых и опытных игроков. Очень простая система ставок и быстрый вывод средств на карту.
Re: Вопрос о ставках
Аскольд писал(а):Какое вы мне посоветуете приложение для того чтобы я на нём мог делать ставки? Мне нужно именно на Андроид, я думаю есть же такое?
А пронозами на спорт не думали пользоваться? Полагаясь исключительно на свою удачу, ваши шансы сразу же слить весь банк довольно велики... Смотрите обзоры лучших капперов на сайте http://itsfootball.ru/ Много полезной информации по поводу совершения ставок. Я ориентируюсь на прогнозы от PointBet, сижу на тарифе бетон, проходимость прогнозов определенно радует.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Вопрос о ставках
Ну, конечно же, есть и такое, потому что много кто делает ставки и делать их через компьютер мягко говоря просто не удобно. Я для себя решил, что ставки это хорошая тема и делать их стоит регулярно. Больше всего люблю ставки на футбол потому что сам в этом разбираюсь и знаю, на какие именно команды стоит делать ставки, чтобы получить немалую прибыль.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей