Вопрос о ставках

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Вопрос о ставках

Сообщение Аскольд » 25 апр 2020, 23:49

Какое вы мне посоветуете приложение для того чтобы я на нём мог делать ставки? Мне нужно именно на Андроид, я думаю есть же такое?
Вернуться к началу
Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Вопрос о ставках

Сообщение Сплинтер » 14 июн 2020, 22:34

Всегда любил ставки на спорт, еще с самого детства ими увлекаюсь. С годами приобрел массу знаний и понимания в мире гэмблинга, которые помогают зарабатывать на этом. Как мобильную версию, выбрал для себя бонусы за регистрацию в приложении 1хбет для новых и опытных игроков. Очень простая система ставок и быстрый вывод средств на карту.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Вопрос о ставках

Сообщение TanyaLoy » 19 июн 2020, 13:23

Аскольд писал(а):Какое вы мне посоветуете приложение для того чтобы я на нём мог делать ставки? Мне нужно именно на Андроид, я думаю есть же такое?


А пронозами на спорт не думали пользоваться? Полагаясь исключительно на свою удачу, ваши шансы сразу же слить весь банк довольно велики... Смотрите обзоры лучших капперов на сайте http://itsfootball.ru/ Много полезной информации по поводу совершения ставок. Я ориентируюсь на прогнозы от PointBet, сижу на тарифе бетон, проходимость прогнозов определенно радует.
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Вопрос о ставках

Сообщение Алексей Кобзарь » 26 июн 2020, 16:16

Ну, конечно же, есть и такое, потому что много кто делает ставки и делать их через компьютер мягко говоря просто не удобно. Я для себя решил, что ставки это хорошая тема и делать их стоит регулярно. Больше всего люблю ставки на футбол потому что сам в этом разбираюсь и знаю, на какие именно команды стоит делать ставки, чтобы получить немалую прибыль.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Вопрос о ставках

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 23:37

Я тоже занимаюсь ставками на футбол, и без стратегий сейчас точно не обойтись. Так что если хотите делать ставки на футбол приготовьтесь до изучения стратегий. Я допустим каждый день узнаю https://bkleonbetszerkalo.ru/strategii- ... na-futbol/ все больше и больше разных стратегий для ставок на футбол. Так что вам советую аналогичного, чем больше стратегий, тем больше зарабатываете!
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя