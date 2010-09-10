Личный кабинет для ставок
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Личный кабинет для ставок
Есть ли такое приложение, через которое можно будет сделать свой персональный личный кабинет и в нем уже как-то контролировать свои доходы и расходы, а также делать непосредственно сами ставки?
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