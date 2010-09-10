Личный кабинет для ставок

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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Личный кабинет для ставок

Сообщение ЯВиферон » 26 апр 2020, 02:33

Есть ли такое приложение, через которое можно будет сделать свой персональный личный кабинет и в нем уже как-то контролировать свои доходы и расходы, а также делать непосредственно сами ставки?
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Личный кабинет для ставок

Сообщение staspavlov777 » 19 май 2020, 17:56

А мне больше всего нравятся ставки и я реально увлекаюсь прогнозами, хорошо хоть можно слушать капперов, они реально много полезной информации говорят, но выбираю строго по рейтингу https://kapper-ratings.ru
Других вариантов даже и нет, уже много раз ошибался и не хочу совсем повтора этой печали, лучше в рейтинг смотреть.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Re: Личный кабинет для ставок

Сообщение Ingritt » 14 июн 2020, 15:36

Всегда любил ставки на спорт, еще с самого детства ими увлекаюсь. С годами приобрел массу знаний и понимания в мире гэмблинга, которые помогают зарабатывать на этом. Как мобильную версию, выбрал для себя хорошая адаптация БК 1xbet в приложении для смартфонов и планшетов. Очень простая система ставок и быстрый вывод средств на карту.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Личный кабинет для ставок

Сообщение TanyaLoy » Вчера, 15:34

А где можно посмотреть бесплатные прогнозы на спорт?
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