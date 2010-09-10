Личный кабинет для ставок
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Личный кабинет для ставок
Есть ли такое приложение, через которое можно будет сделать свой персональный личный кабинет и в нем уже как-то контролировать свои доходы и расходы, а также делать непосредственно сами ставки?
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Личный кабинет для ставок
А мне больше всего нравятся ставки и я реально увлекаюсь прогнозами, хорошо хоть можно слушать капперов, они реально много полезной информации говорят, но выбираю строго по рейтингу https://kapper-ratings.ru
Других вариантов даже и нет, уже много раз ошибался и не хочу совсем повтора этой печали, лучше в рейтинг смотреть.
Других вариантов даже и нет, уже много раз ошибался и не хочу совсем повтора этой печали, лучше в рейтинг смотреть.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Re: Личный кабинет для ставок
Всегда любил ставки на спорт, еще с самого детства ими увлекаюсь. С годами приобрел массу знаний и понимания в мире гэмблинга, которые помогают зарабатывать на этом. Как мобильную версию, выбрал для себя хорошая адаптация БК 1xbet в приложении для смартфонов и планшетов. Очень простая система ставок и быстрый вывод средств на карту.
Re: Личный кабинет для ставок
А где можно посмотреть бесплатные прогнозы на спорт?
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