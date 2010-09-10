Сообщение derigor » 06 июл 2021, 20:15

РусланР писал(а): Где можно дистанционно пройти переподготовку педагогов? Может кто уже проходил? Дайте контакты.

Обычно при вузах такие курсы бывают, причем зачастую бесплатные