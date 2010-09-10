Повышение квалификации
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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5 сообщений • Страница 1 из 1
Повышение квалификации
Где можно дистанционно пройти переподготовку педагогов? Может кто уже проходил? Дайте контакты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 339
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Повышение квалификации
В этом месяце была необходимость пройти профессиональную переподготовку и я выбрала для этого образовательный портал Эксперт, потому что мне нужно было именно дистанционное обучение. Выбрала направление педагогика и методика основ безопасности жизнедеятельности, ну а Вы, посмотрите на сайте https://expert123.ru все предложенные программы и курсы. Мое обучение длилось 3 недели, я получила много знаний, плюс удостоверение о повышение квалификации установленного образца. Стоимость обучения мне обошлась в 2500 рублей, так как сейчас действуют хорошие скидки. Проконсультироваться можете по номеру 8-800-775-09-71.
Re: Повышение квалификации
РусланР писал(а):Где можно дистанционно пройти переподготовку педагогов? Может кто уже проходил? Дайте контакты.
Обычно при вузах такие курсы бывают, причем зачастую бесплатные
Re: Повышение квалификации
РусланР писал(а):Где можно дистанционно пройти переподготовку педагогов? Может кто уже проходил? Дайте контакты.
Если еще актуально, то я бы вам рекомендовал вам в СНТА обратиться. Там есть различные курсы и такие https://www.snta.ru/seminar/ обучающие семинары. Сам там переподготовку недавно проходил, условия у них хорошие и по деньгам приемлемо вышло.
- allenatore
- Гость RZN.info
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
- Контактная информация:
Re: Повышение квалификации
РусланР писал(а):Где можно дистанционно пройти переподготовку педагогов? Может кто уже проходил? Дайте контакты.
Если для преподавателей английского, то можно дистанционно пройти обучение и получить международные сертификаты (полная информация здесь: Международные сертификаты для преподавателей английского).
ленивый котэ ))
5 сообщений • Страница 1 из 1
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