Повышение квалификации

Обсуждение сферы образования нашего города.
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Повышение квалификации

Сообщение РусланР » 27 апр 2020, 10:05

Где можно дистанционно пройти переподготовку педагогов? Может кто уже проходил? Дайте контакты.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 339
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Повышение квалификации

Сообщение Наташа Швец » 27 апр 2020, 11:19

В этом месяце была необходимость пройти профессиональную переподготовку и я выбрала для этого образовательный портал Эксперт, потому что мне нужно было именно дистанционное обучение. Выбрала направление педагогика и методика основ безопасности жизнедеятельности, ну а Вы, посмотрите на сайте https://expert123.ru все предложенные программы и курсы. Мое обучение длилось 3 недели, я получила много знаний, плюс удостоверение о повышение квалификации установленного образца. Стоимость обучения мне обошлась в 2500 рублей, так как сейчас действуют хорошие скидки. Проконсультироваться можете по номеру 8-800-775-09-71.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Повышение квалификации

Сообщение derigor » 06 июл 2021, 20:15

РусланР писал(а):Где можно дистанционно пройти переподготовку педагогов? Может кто уже проходил? Дайте контакты.

Обычно при вузах такие курсы бывают, причем зачастую бесплатные
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Повышение квалификации

Сообщение gonchar84 » 06 июл 2021, 21:01

РусланР писал(а):Где можно дистанционно пройти переподготовку педагогов? Может кто уже проходил? Дайте контакты.


Если еще актуально, то я бы вам рекомендовал вам в СНТА обратиться. Там есть различные курсы и такие https://www.snta.ru/seminar/ обучающие семинары. Сам там переподготовку недавно проходил, условия у них хорошие и по деньгам приемлемо вышло.
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allenatore
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: Повышение квалификации

Сообщение allenatore » Вчера, 22:08

РусланР писал(а):Где можно дистанционно пройти переподготовку педагогов? Может кто уже проходил? Дайте контакты.

Если для преподавателей английского, то можно дистанционно пройти обучение и получить международные сертификаты (полная информация здесь: Международные сертификаты для преподавателей английского).
ленивый котэ ))
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