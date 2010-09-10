Спортивные добавки

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Спортивные добавки

Сообщение parma » 27 минут назад

У меня муж каждую неделю ходит в тренажерный зал и принимает при этом спортивное питание. Я не боюсь за его здоровье, потому что он принимает качественный протеин: https://bbr.in.ua/100-whey-protein-professional-2350g-scitec-nutrition добавка эффективно действует на организм мужа, так как он может долго не уставать при тренировках и также имеет возможность быстро наращивать мышцы.
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