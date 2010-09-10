Сообщение Ingritt » Сегодня, 14:37

Ох как же я давно себя ничем не баловала, очень хочется купить какую-нибудь красивую одежду, например платье.. Особенно я очень люблю любоваться вечерними.. Мужа не заставить купить, поэтому решила сама этим вопросом заниматься. Люди кто посоветует где можно вечернее платье прикупить?