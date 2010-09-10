Необычные платья
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Необычные платья
Ох как же я давно себя ничем не баловала, очень хочется купить какую-нибудь красивую одежду, например платье.. Особенно я очень люблю любоваться вечерними.. Мужа не заставить купить, поэтому решила сама этим вопросом заниматься. Люди кто посоветует где можно вечернее платье прикупить?
Re: Необычные платья
Доброго дня, я могу вам определённо посоветовать купить фасонные платья вечерние от известных кутюрье, большой выбор и есть много интересных вариантов платьев.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей