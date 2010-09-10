Необычные платья

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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Необычные платья

Сообщение Ingritt » 28 апр 2020, 14:37

Ох как же я давно себя ничем не баловала, очень хочется купить какую-нибудь красивую одежду, например платье.. Особенно я очень люблю любоваться вечерними.. Мужа не заставить купить, поэтому решила сама этим вопросом заниматься. Люди кто посоветует где можно вечернее платье прикупить?
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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Необычные платья

Сообщение Сплинтер » Сегодня, 14:06

Доброго дня, я могу вам определённо посоветовать купить фасонные платья вечерние от известных кутюрье, большой выбор и есть много интересных вариантов платьев.
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