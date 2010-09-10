Сообщение Хойя » Сегодня, 15:53

Слушайте, у меня вопрос такой деликатный. Дело в том, что я учусь заочно на экономиста, и нам задали подготовить презентацию по философии. Ну вот зачем она мне, а? И так времени нет совершенно, а еще и с этим возиться. Может кто-то сможет помочь, а?