Нужен совет
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Нужен совет
Слушайте, у меня вопрос такой деликатный. Дело в том, что я учусь заочно на экономиста, и нам задали подготовить презентацию по философии. Ну вот зачем она мне, а? И так времени нет совершенно, а еще и с этим возиться. Может кто-то сможет помочь, а?
Re: Нужен совет
То есть по вашему что - философию только философы должны изучать что ли?))) Нет, конечно. Я так например искренне считаю, что в этой науке должен разбираться любой образованный человек.
Re: Нужен совет
Да это понятно, только где время то взять, чтобы все успеть сделать? Особенно сложно тем, кто учебу с работой совмещает. Представляете - и отучиться надо, и отработать, да потом еще и кучу дополнительных письменных работ сделать. Автор, а вы не думали о том, чтобы просто взять и заказать готовую презентацию: https://student-servis.ru/prezentatsiya/ ?
Re: Нужен совет
Я считаю так - если предмет профильный, то тогда, конечно, нужно досконально изучать его самому. А если нет, то может и правда стоит не тратить на него время, а лучше что-то полезное поучить?
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