Нужен совет

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Нужен совет

Сообщение Хойя » Сегодня, 15:53

Слушайте, у меня вопрос такой деликатный. Дело в том, что я учусь заочно на экономиста, и нам задали подготовить презентацию по философии. Ну вот зачем она мне, а? И так времени нет совершенно, а еще и с этим возиться. Может кто-то сможет помочь, а?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Нужен совет

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 17:15

То есть по вашему что - философию только философы должны изучать что ли?))) Нет, конечно. Я так например искренне считаю, что в этой науке должен разбираться любой образованный человек.
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Нужен совет

Сообщение Пантерка » 56 минут назад

Да это понятно, только где время то взять, чтобы все успеть сделать? Особенно сложно тем, кто учебу с работой совмещает. Представляете - и отучиться надо, и отработать, да потом еще и кучу дополнительных письменных работ сделать. Автор, а вы не думали о том, чтобы просто взять и заказать готовую презентацию: https://student-servis.ru/prezentatsiya/ ?
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Нужен совет

Сообщение Holly » 30 минут назад

Я считаю так - если предмет профильный, то тогда, конечно, нужно досконально изучать его самому. А если нет, то может и правда стоит не тратить на него время, а лучше что-то полезное поучить?
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