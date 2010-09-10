здоровье

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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

здоровье

Сообщение Barabulka222 » 25 минут назад

сейчас довольно трудно следить за своим здоровьем с учётом карантина, но если всё же вам это нужно, лучше всего это сделать у https://ava-kazan.ru/ там современное оборудование и очень хорошие специалисты и цены довольно адекватные.
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