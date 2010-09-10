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Буцефалия Гость RZN.info Сообщения: 53 Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59 Хочу изготовить черепашек из гипса Цитата Сообщение Буцефалия » Сегодня, 18:31



Так получилось, что я всю сознательную жизнь тащусь от черепашек ниндзя. Как в детстве посмотрела мультик про них, как они забавно давятся своей пиццей в канализациях Нью Йорка, так с тех пор и никак не отойду этой этой мимимишной любви к этим забавным черепашкам)



В общем, задолбалась уже тратить деньги на их сувениры, а они, блин дорогие нынче( В последнее время через ебей заказываю только, так как у местных только один китайский ширпотреб. И вот с обвалом нашей валюты, уже и этот метод отпадает.



Вот и решила самой уже заняться готовкой мини скульптур) Хочу формочки подготовить и в гипсе их отлить. Сперва присматривала себе Доброго дня.Так получилось, что я всю сознательную жизнь тащусь от черепашек ниндзя. Как в детстве посмотрела мультик про них, как они забавно давятся своей пиццей в канализациях Нью Йорка, так с тех пор и никак не отойду этой этой мимимишной любви к этим забавным черепашкам)В общем, задолбалась уже тратить деньги на их сувениры, а они, блин дорогие нынче( В последнее время через ебей заказываю только, так как у местных только один китайский ширпотреб. И вот с обвалом нашей валюты, уже и этот метод отпадает.Вот и решила самой уже заняться готовкой мини скульптур) Хочу формочки подготовить и в гипсе их отлить. Сперва присматривала себе силиконовые формы для гипса , но решила, что лучше из подручных средств постараться подготовить формы, а то постоянно тратиться на силикон не хочется. Вернуться к началу

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