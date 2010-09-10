Хочу изготовить черепашек из гипса

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Хочу изготовить черепашек из гипса

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 18:31

Доброго дня.

Так получилось, что я всю сознательную жизнь тащусь от черепашек ниндзя. Как в детстве посмотрела мультик про них, как они забавно давятся своей пиццей в канализациях Нью Йорка, так с тех пор и никак не отойду этой этой мимимишной любви к этим забавным черепашкам)

В общем, задолбалась уже тратить деньги на их сувениры, а они, блин дорогие нынче( В последнее время через ебей заказываю только, так как у местных только один китайский ширпотреб. И вот с обвалом нашей валюты, уже и этот метод отпадает.

Вот и решила самой уже заняться готовкой мини скульптур) Хочу формочки подготовить и в гипсе их отлить. Сперва присматривала себе силиконовые формы для гипса, но решила, что лучше из подручных средств постараться подготовить формы, а то постоянно тратиться на силикон не хочется.
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