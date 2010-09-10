Сообщение Буцефалия » 01 май 2020, 19:23

Кстати хочу дополнить, что не так то уж просто оказывается точную форму отлить из гипса. Малейшая соринка если попадёт, то сразу может конечный рисунок испортить. Пока учусь короче)