Хочу изготовить черепашек из гипса
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Хочу изготовить черепашек из гипса
Доброго дня.
Так получилось, что я всю сознательную жизнь тащусь от черепашек ниндзя. Как в детстве посмотрела мультик про них, как они забавно давятся своей пиццей в канализациях Нью Йорка, так с тех пор и никак не отойду этой этой мимимишной любви к этим забавным черепашкам)
В общем, задолбалась уже тратить деньги на их сувениры, а они, блин дорогие нынче( В последнее время через ебей заказываю только, так как у местных только один китайский ширпотреб. И вот с обвалом нашей валюты, уже и этот метод отпадает.
Вот и решила самой уже заняться готовкой мини скульптур) Хочу формочки подготовить и в гипсе их отлить. Сперва присматривала себе силиконовые формы для гипса, но решила, что лучше из подручных средств постараться подготовить формы, а то постоянно тратиться на силикон не хочется.
Так получилось, что я всю сознательную жизнь тащусь от черепашек ниндзя. Как в детстве посмотрела мультик про них, как они забавно давятся своей пиццей в канализациях Нью Йорка, так с тех пор и никак не отойду этой этой мимимишной любви к этим забавным черепашкам)
В общем, задолбалась уже тратить деньги на их сувениры, а они, блин дорогие нынче( В последнее время через ебей заказываю только, так как у местных только один китайский ширпотреб. И вот с обвалом нашей валюты, уже и этот метод отпадает.
Вот и решила самой уже заняться готовкой мини скульптур) Хочу формочки подготовить и в гипсе их отлить. Сперва присматривала себе силиконовые формы для гипса, но решила, что лучше из подручных средств постараться подготовить формы, а то постоянно тратиться на силикон не хочется.
Re: Хочу изготовить черепашек из гипса
Кстати хочу дополнить, что не так то уж просто оказывается точную форму отлить из гипса. Малейшая соринка если попадёт, то сразу может конечный рисунок испортить. Пока учусь короче)
Re: Хочу изготовить черепашек из гипса
В итоге должно получиться что-то наподобие этого
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
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Хочу изготовить черепашек из гипса
Блин, а как грибочков-то хочется, уже и на сыроежки согласен. В лес сунулся в пару мест недалеко от города - нет ничего. А далеко ехать или покупать - деньгов нету Так печально ...
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P.S. на форуме спрашивали про ремонт промавтоматики, советую - https://prom-electric.ru/ (не реклама)
4 сообщения • Страница 1 из 1
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