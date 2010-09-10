У каждого своя ложь смотреть онлайн (HD) 2020 jMH5
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У каждого своя ложь смотреть онлайн (HD) 2020 jMH5
У каждого своя ложь (2020) 12 серий смотреть онлайн - детектив
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Лиза Лапшина – талантливый врач-гинеколог. Она очень любит детей, но не может их иметь из-за врожденной болезни сердца. По этой же причине главврач больницы не решается назначать ее на руководящую должность, ведь стресс и большая нагрузка могут не лучшим образом повлиять на ее здоровье. Главная конкурентка Лизы всячески пытается устранить ее со своего пути, но все же должность достается Лапшиной. В общем, Лиза не жалуется на жизнь: на работе все прекрасно, у мужа Алексея бизнес идет в гору.
Марта Дали — актриса. Она молода, красива и грезит о карьере кинозвезды. Роли, кастинги и съемки — вот и все, что пока ее интересует.
Однажды Лиза получает ужасную весть: машину ее мужа, на которой он отправился в командировку, нашли в реке, а его тела так и не обнаружили. После этого судьбы двух женщин удивительным образом пересекаются — и ничего в жизни каждой из них уже не будет как прежде.
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Лиза Лапшина – талантливый врач-гинеколог. Она очень любит детей, но не может их иметь из-за врожденной болезни сердца. По этой же причине главврач больницы не решается назначать ее на руководящую должность, ведь стресс и большая нагрузка могут не лучшим образом повлиять на ее здоровье. Главная конкурентка Лизы всячески пытается устранить ее со своего пути, но все же должность достается Лапшиной. В общем, Лиза не жалуется на жизнь: на работе все прекрасно, у мужа Алексея бизнес идет в гору.
Марта Дали — актриса. Она молода, красива и грезит о карьере кинозвезды. Роли, кастинги и съемки — вот и все, что пока ее интересует.
Однажды Лиза получает ужасную весть: машину ее мужа, на которой он отправился в командировку, нашли в реке, а его тела так и не обнаружили. После этого судьбы двух женщин удивительным образом пересекаются — и ничего в жизни каждой из них уже не будет как прежде.
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