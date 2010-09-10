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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 38 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 У каждого своя ложь смотреть онлайн (HD) 2020 jMH5 Цитата Сообщение compnecsyre » Вчера, 09:17







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Лиза Лапшина – талантливый врач-гинеколог. Она очень любит детей, но не может их иметь из-за врожденной болезни сердца. По этой же причине главврач больницы не решается назначать ее на руководящую должность, ведь стресс и большая нагрузка могут не лучшим образом повлиять на ее здоровье. Главная конкурентка Лизы всячески пытается устранить ее со своего пути, но все же должность достается Лапшиной. В общем, Лиза не жалуется на жизнь: на работе все прекрасно, у мужа Алексея бизнес идет в гору.

Марта Дали — актриса. Она молода, красива и грезит о карьере кинозвезды. Роли, кастинги и съемки — вот и все, что пока ее интересует.

Однажды Лиза получает ужасную весть: машину ее мужа, на которой он отправился в командировку, нашли в реке, а его тела так и не обнаружили. После этого судьбы двух женщин удивительным образом пересекаются — и ничего в жизни каждой из них уже не будет как прежде.





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У каждого своя ложь 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском FjD20qx У каждого своя ложь (2020) 12 серий смотреть онлайн - детектив---->>> У каждого своя ложь Лиза Лапшина – талантливый врач-гинеколог. Она очень любит детей, но не может их иметь из-за врожденной болезни сердца. По этой же причине главврач больницы не решается назначать ее на руководящую должность, ведь стресс и большая нагрузка могут не лучшим образом повлиять на ее здоровье. Главная конкурентка Лизы всячески пытается устранить ее со своего пути, но все же должность достается Лапшиной. В общем, Лиза не жалуется на жизнь: на работе все прекрасно, у мужа Алексея бизнес идет в гору.Марта Дали — актриса. Она молода, красива и грезит о карьере кинозвезды. Роли, кастинги и съемки — вот и все, что пока ее интересует.Однажды Лиза получает ужасную весть: машину ее мужа, на которой он отправился в командировку, нашли в реке, а его тела так и не обнаружили. После этого судьбы двух женщин удивительным образом пересекаются — и ничего в жизни каждой из них уже не будет как прежде.fvBt5n1c У каждого своя ложь смотреть онлайн HD фильм vSqQUYBanuZA У каждого своя ложь смотреть онлайн 2020 в хорошем качестве ctPpkBGV3Ij5 У каждого своя ложь смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 IEzyLicmbgL У каждого своя ложь смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеnAQArУ каждого своя ложь новые фильмы 2020 года смотреть онлайн OCqom2icHaad У каждого своя ложь смотреть фильм 2020 онлайн в качестве бесплатно wP3b5У каждого своя ложь смотреть онлайн качество новые фильмы RwDz1muUwOuMlU У каждого своя ложь фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии DBwPACУ каждого своя ложь фильмы 2020 смотреть онлайн лучшие новинки кино fgZGOBOZmN0 У каждого своя ложь смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн iXXayУ каждого своя ложь 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском FjD20qx Вернуться к началу

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