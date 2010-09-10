Игрушка смотреть онлайн (HD) 2020 Xdmzs
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Игрушка смотреть онлайн (HD) 2020 Xdmzs
Игрушка (2020) смотреть фильм полностью.
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Алиса Савельева – психотерапевт, чей уникальный метод основан на психодраме. Расставляя игрушки вместе с клиентами – как детьми, так и взрослыми – Алиса помогает им сделать нестандартные выводы и найти путь к излечению. Но однажды ее собственная жизнь рушится: кто-то убивает клиенток одну за другой, а муж и лучшая подруга что-то скрывают. С каждым днем таинственный враг все больше втягивает Алису в свою жестокую игру. А между тем разгадка всех тайн кроется в игрушке, которую Алиса потеряла давным-давно…
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Алиса Савельева – психотерапевт, чей уникальный метод основан на психодраме. Расставляя игрушки вместе с клиентами – как детьми, так и взрослыми – Алиса помогает им сделать нестандартные выводы и найти путь к излечению. Но однажды ее собственная жизнь рушится: кто-то убивает клиенток одну за другой, а муж и лучшая подруга что-то скрывают. С каждым днем таинственный враг все больше втягивает Алису в свою жестокую игру. А между тем разгадка всех тайн кроется в игрушке, которую Алиса потеряла давным-давно…
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