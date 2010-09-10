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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 38 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Гудбай, Америка! смотреть онлайн (HD) 2020 y2HAc Цитата Сообщение compnecsyre » Вчера, 11:04







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История эмигрантов, живущих в другой стране, но скучающих по Родине.



Виктор Сергеевич едет в Америку в гости к дочери и с ужасом обнаруживает, что его внук Пол хоть и говорит по-русски, но не понимает простых вещей, знакомых и понятных каждому мальчишке в России. Неунывающий Армен пытается закрепиться в США, постепенно постигая все прелести фиктивного брака. Для давно обосновавшейся в Штатах Юли неожиданной проблемой становится невозможность найти правильно приготовленную гефилте фиш. Не так давно переехавший в Америку Игорь всячески старается откреститься от своего русского прошлого, называя себя Джейсоном.

Казалось бы, совершенно разные люди с совершенно непохожими проблемами, но способный решить любую проблему авантюрист Георгий доказывает, что это не так, все герои страдают от одного недуга – пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.







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Гудбай, Америка! 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском 98nD7O5 Гудбай, Америка! (2020) смотреть фильм полностью---->>> Гудбай, Америка! История эмигрантов, живущих в другой стране, но скучающих по Родине.Виктор Сергеевич едет в Америку в гости к дочери и с ужасом обнаруживает, что его внук Пол хоть и говорит по-русски, но не понимает простых вещей, знакомых и понятных каждому мальчишке в России. Неунывающий Армен пытается закрепиться в США, постепенно постигая все прелести фиктивного брака. Для давно обосновавшейся в Штатах Юли неожиданной проблемой становится невозможность найти правильно приготовленную гефилте фиш. Не так давно переехавший в Америку Игорь всячески старается откреститься от своего русского прошлого, называя себя Джейсоном.Казалось бы, совершенно разные люди с совершенно непохожими проблемами, но способный решить любую проблему авантюрист Георгий доказывает, что это не так, все герои страдают от одного недуга – пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.B7FMmvr2 Гудбай, Америка! смотреть онлайн HD фильм mNg1z2Bh5dObt Гудбай, Америка! смотреть онлайн 2020 в хорошем качестве Moet1nzrFvF8 Гудбай, Америка! смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 46tc69IuP7OE Гудбай, Америка! смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеksop6MГудбай, Америка! новые фильмы 2020 года смотреть онлайн QLP56xZV2z Гудбай, Америка! смотреть фильм 2020 онлайн в качестве бесплатно RHba2vГудбай, Америка! смотреть онлайн качество новые фильмы TTUuNi2WV6 Гудбай, Америка! фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии h2I8ZГудбай, Америка! фильмы 2020 смотреть онлайн лучшие новинки кино JtcJIdKMW2hP9T Гудбай, Америка! смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн hi27dQTГудбай, Америка! 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском 98nD7O5 Вернуться к началу

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