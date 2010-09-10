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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 38 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Заключение смотреть онлайн (HD) 2020 LJXjQ Цитата Сообщение compnecsyre » Вчера, 11:11











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Вера – блестящий хирург, ее специализация: плановая абдоминальная хирургия. Профессия научила ее быть решительной и жесткой, уметь прятать свои чувства, так что может показаться, что она «сухарь». Перфекционизм Веры относится к работе, одежде, семье. Она всегда идеально выглядит, но ее семья и друзья не могут соответствовать ее завышенным требованиям. В итоге муж Веры ушел, она живет с дочерью подростком. Однажды Вера узнает, что при странных обстоятельствах погибла ее пациентка, 17-летняя Зоя. В свое время Вера по подложным рецептам помогала Зое, перенесшей операцию, приобрести опиоидные анальгетики. Из-за начатого расследования подлог всплывает, против Веры возбуждается дело о распространении наркотических средств. Тучи над Верой сгущаются и суд дает ей реальный срок: пять лет с запретом на профессию. Однако прокуратура предлагает Вере сделку: отбывать альтернативное наказание в качестве судмедэксперта в Следственном комитете. Вере надевают на ногу браслет, и теперь Пахомов становится ее надзирателем.







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Заключение 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском NStAj Заключение 2020 смотреть онлайн в качестве HD+720---->>> Заключение Вера – блестящий хирург, ее специализация: плановая абдоминальная хирургия. Профессия научила ее быть решительной и жесткой, уметь прятать свои чувства, так что может показаться, что она «сухарь». Перфекционизм Веры относится к работе, одежде, семье. Она всегда идеально выглядит, но ее семья и друзья не могут соответствовать ее завышенным требованиям. В итоге муж Веры ушел, она живет с дочерью подростком. Однажды Вера узнает, что при странных обстоятельствах погибла ее пациентка, 17-летняя Зоя. В свое время Вера по подложным рецептам помогала Зое, перенесшей операцию, приобрести опиоидные анальгетики. Из-за начатого расследования подлог всплывает, против Веры возбуждается дело о распространении наркотических средств. Тучи над Верой сгущаются и суд дает ей реальный срок: пять лет с запретом на профессию. Однако прокуратура предлагает Вере сделку: отбывать альтернативное наказание в качестве судмедэксперта в Следственном комитете. Вере надевают на ногу браслет, и теперь Пахомов становится ее надзирателем.Se7z9ora Заключение смотреть онлайн HD фильм xevPQIswVRJTXW Заключение смотреть онлайн 2020 в хорошем качестве y9ZLGjxIlwTw Заключение смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 VaFlo8DeRs5s Заключение смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве4klseLЗаключение новые фильмы 2020 года смотреть онлайн s341XZ7eVQ6u41 Заключение смотреть фильм 2020 онлайн в качестве бесплатно OdYbusZЗаключение смотреть онлайн качество новые фильмы 6fy9TVggRJlf Заключение фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии YdECKЗаключение фильмы 2020 смотреть онлайн лучшие новинки кино gFXdmogtcNd Заключение смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн umMKFЗаключение 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском NStAj Вернуться к началу

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