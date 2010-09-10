Заключение смотреть онлайн (HD) 2020 LJXjQ
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Заключение смотреть онлайн (HD) 2020 LJXjQ
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Вера – блестящий хирург, ее специализация: плановая абдоминальная хирургия. Профессия научила ее быть решительной и жесткой, уметь прятать свои чувства, так что может показаться, что она «сухарь». Перфекционизм Веры относится к работе, одежде, семье. Она всегда идеально выглядит, но ее семья и друзья не могут соответствовать ее завышенным требованиям. В итоге муж Веры ушел, она живет с дочерью подростком. Однажды Вера узнает, что при странных обстоятельствах погибла ее пациентка, 17-летняя Зоя. В свое время Вера по подложным рецептам помогала Зое, перенесшей операцию, приобрести опиоидные анальгетики. Из-за начатого расследования подлог всплывает, против Веры возбуждается дело о распространении наркотических средств. Тучи над Верой сгущаются и суд дает ей реальный срок: пять лет с запретом на профессию. Однако прокуратура предлагает Вере сделку: отбывать альтернативное наказание в качестве судмедэксперта в Следственном комитете. Вере надевают на ногу браслет, и теперь Пахомов становится ее надзирателем.
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Вера – блестящий хирург, ее специализация: плановая абдоминальная хирургия. Профессия научила ее быть решительной и жесткой, уметь прятать свои чувства, так что может показаться, что она «сухарь». Перфекционизм Веры относится к работе, одежде, семье. Она всегда идеально выглядит, но ее семья и друзья не могут соответствовать ее завышенным требованиям. В итоге муж Веры ушел, она живет с дочерью подростком. Однажды Вера узнает, что при странных обстоятельствах погибла ее пациентка, 17-летняя Зоя. В свое время Вера по подложным рецептам помогала Зое, перенесшей операцию, приобрести опиоидные анальгетики. Из-за начатого расследования подлог всплывает, против Веры возбуждается дело о распространении наркотических средств. Тучи над Верой сгущаются и суд дает ей реальный срок: пять лет с запретом на профессию. Однако прокуратура предлагает Вере сделку: отбывать альтернативное наказание в качестве судмедэксперта в Следственном комитете. Вере надевают на ногу браслет, и теперь Пахомов становится ее надзирателем.
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