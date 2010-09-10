Покер

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Покер

Сообщение РусланР » Вчера, 21:17

Кто-то играет в покер на деньги? Много ли уже удалось заработать и где вообще лучше зарегистрироваться, чтобы начать карьеру покериста?
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