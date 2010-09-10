Покер

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Покер

Сообщение РусланР » 04 май 2020, 21:17

Кто-то играет в покер на деньги? Много ли уже удалось заработать и где вообще лучше зарегистрироваться, чтобы начать карьеру покериста?
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vetrennaya
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 13:05

Re: Покер

Сообщение vetrennaya » 12 май 2020, 21:28

Заработок на покере зависит только от вас. Как вы играете, какую стратегию ставите, как запоминаете карты и т.д. Если хотите начать карьеру покериста то начните с регистрации на этом сайте https://www.pokerdomo.com/ там множество турниров есть. Да и так можно присоединиться к любому столу и поиграть на деньги. Я пока в крупные турниры не пробовала, но выигрыши там шикарные. Выводится все на карту либо кошелек.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Покер

Сообщение polpol » 35 минут назад

Игровые автоматы, в том числе и для игры в покер - это самые красочные и громкие аттракционы в любом онлайн казино, в частности я пытаюсь сорвать джек-пот на сайте https://champion-casino2.org/ Удача играет большую роль в выигрыше, но победа не всегда достается легко. Использование стратегий, направленных на игру в игровых автоматах, заметно увеличат шансы на большой выигрыш.
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