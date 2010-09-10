Сообщение polpol » 28 июн 2020, 10:12

Есть две основных причины, объясняющих такую высокую популярность онлайн-покера. Во-первых, это законодательство некоторых стран, запрещающих играть в живой покер на деньги. Покеристам приходится осваиваться, играя в онлайн-версию этой замечательной игры.