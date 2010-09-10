Покер

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Покер

Сообщение РусланР » 04 май 2020, 22:32

Покер на деньги - это вещь. Конечно такое развлечение только для азартных людей, друг раз проиграл и забросил, а мне вот сразу хочется отыграться. Для меня вкус победы это лучшее что я чувствовал. Кто только начинает играть в покер и еще много чего не знает, можно все подробно почитать на этом https://1pokerdom.com/ сайте. Это крупнейшая покерная площадка, где можно играть на рубли использовать стабильный софт для ПК и мобильных телефонов. Кроме этого, если Вы новичок, при первой регистрации сможете получить +150% бонус к первому депозиту. Согласитесь, это реально крутое предложение. Так же на сайте есть и другие новости, которые могут Вас заинтересовать и пригодятся 100%.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Покер

Сообщение polpol » 28 июн 2020, 10:12

Есть две основных причины, объясняющих такую высокую популярность онлайн-покера. Во-первых, это законодательство некоторых стран, запрещающих играть в живой покер на деньги. Покеристам приходится осваиваться, играя в онлайн-версию этой замечательной игры.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Покер

Сообщение staspavlov777 » 22 июл 2020, 22:08

На счёт онлайн покера я даже и спорить не буду, это действительно вещь. Сам играю в онлайн покер в лучшем покер-руме https://888poker.one/ . На выходных выиграл здесь турнир, поднял неплохие деньги. Планирую в начале следующего месяца съездить с женой на отдых заграницу. Вот такая вот моя история игры в покер.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Покер

Сообщение polpol » Вчера, 23:06

Активных пользователей мобильных устройств желающих поиграть в покер онлайн с каждым днем становится все больше, и соответственно, растет число приложений позволяющих это сделать. Лично мне больше сего нравится играть в классический Покер. Скачать классический Покер для iOS можно отсюда https://anderbot.com/ios/klassicheskij-poker/
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