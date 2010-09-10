Как можно заработать в интернете?

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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Как можно заработать в интернете?

Сообщение Níell » 05 май 2020, 20:53

Давно думаю как можно заработать в интернете. Не зря же многие там работают и даже школьники. А как можно хорошо именно заработать? Может быть во что-нибудь инвестировать?
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Как можно заработать в интернете?

Сообщение Venik » 05 май 2020, 21:08

Инвестиции конечно могут принести хороший доход, но новичку надо быть очень осторожными на этом поприще. Так что изучайте все тщательно, прежде чем вкладываться.
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Как можно заработать в интернете?

Сообщение Sotas » 05 май 2020, 21:20

Вы абсолютны правы, что инвестиции это выгодный вариант заработка. Ведь благодаря инвестициям многие и стали миллионерами и миллиардерами. Но без опыта новичку будет сложно и надо много изучать. Вот тут посмотрите перспективные инвестиционные проекты https://hyiphunter.org/xajp-proekty-2017/ Может быть что приглянется и рискнете попробовать.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Как можно заработать в интернете?

Сообщение derigor » 57 минут назад

для начала попробуйте инвестировать небольшую сумму денег например. полностью вкладывать свой капитал в 1 проект я бы не рискнул
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Как можно заработать в интернете?

Сообщение gonchar84 » 21 минуту назад

Да, существует множество способов. Минимальные риски в заработке на собственных сайтах: тут нужно подключиться к партнерской программе https://zenlink.ru/partnership/ и зарабатывать на % от заказа реферала. Схема довольно таки простая и доход без рисков. Все зависит только от того, сколько людей вы привлечете.
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