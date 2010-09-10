Как можно заработать в интернете?

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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Как можно заработать в интернете?

Сообщение Níell » 05 май 2020, 20:53

Давно думаю как можно заработать в интернете. Не зря же многие там работают и даже школьники. А как можно хорошо именно заработать? Может быть во что-нибудь инвестировать?
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Как можно заработать в интернете?

Сообщение Venik » 05 май 2020, 21:08

Инвестиции конечно могут принести хороший доход, но новичку надо быть очень осторожными на этом поприще. Так что изучайте все тщательно, прежде чем вкладываться.
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Как можно заработать в интернете?

Сообщение Sotas » 05 май 2020, 21:20

Вы абсолютны правы, что инвестиции это выгодный вариант заработка. Ведь благодаря инвестициям многие и стали миллионерами и миллиардерами. Но без опыта новичку будет сложно и надо много изучать. Вот тут посмотрите перспективные инвестиционные проекты https://hyiphunter.org/xajp-proekty-2017/ Может быть что приглянется и рискнете попробовать.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Как можно заработать в интернете?

Сообщение derigor » 15 май 2020, 10:32

для начала попробуйте инвестировать небольшую сумму денег например. полностью вкладывать свой капитал в 1 проект я бы не рискнул
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Как можно заработать в интернете?

Сообщение gonchar84 » 15 май 2020, 11:08

Да, существует множество способов. Минимальные риски в заработке на собственных сайтах: тут нужно подключиться к партнерской программе https://zenlink.ru/partnership/ и зарабатывать на % от заказа реферала. Схема довольно таки простая и доход без рисков. Все зависит только от того, сколько людей вы привлечете.
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Как можно заработать в интернете?

Сообщение Хойя » 24 май 2020, 22:53

Партнерки тема интересная, но все таки мне кажется инвестиции будут более интересным вариантом, так как доход от них может быть куда больше. Но и риск конечно там большой.
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Как можно заработать в интернете?

Сообщение Lionel » 24 май 2020, 22:58

Конечно риск есть в инвестировании. Но он есть в любом бизнесе так или иначе. Риски можно нивелировать, а лучше дифференцировать их. Никогда не вкладывать больше чем боитесь потерять и инвестировать в разные проекты. И конечно надо все хорошо изучать и анализировать. В этом могут помочь различные сайты, которые посвящены инвестициям. Например как этот https://investq.ru/
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Как можно заработать в интернете?

Сообщение КсюшаЧ » 02 июл 2020, 14:23

Níell писал(а):Давно думаю как можно заработать в интернете. Не зря же многие там работают и даже школьники. А как можно хорошо именно заработать? Может быть во что-нибудь инвестировать?

А Вы знаете, как сейчас молодежь и не только, зарабатывает в сети - на играх !
Если вы далеки от сообщества игроманов, регулярно «рубящихся» в онлайн-игры, вам трудно представить, что это увлечение может стать способом заработка. Между тем, индустрия онлайн-игр постоянно развивается и многие понимают, что это не просто развлечение, а вариант получить неплохие деньги.
Причем получать деньги можно практически в любой игре, разумеется, понимая, как это сделать. Мы подробно расскажем о способах заработать на онлайн-играх ниже, а пока представим инструкцию для новичков в этой сфере.
Подробнее, что и как можете вот тут почитать, может и Вам понравиться https://finach.ru/kak-zarabotat-na-igrah-bez-vlozhenij-varianty-sposoby-obzor-igr/ Изображение
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Как можно заработать в интернете?

Сообщение staspavlov777 » 05 июл 2020, 19:34

Можно неплохо зарабатывать ставя ставки. Я зарабатываю через БК Леон, вот зеркало БК Леон это на случай если захотите поставить ставки тоже. Так вот на ставках можно стабильно зарабатывать от 400-500$ в месяц имея определенные навыки.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Re: Как можно заработать в интернете?

Сообщение Kyper » Сегодня, 09:29

Да сейчас есть масса способов включая фриланс, но заработать мало, нужно еще сохранить и приумножить деньги. Сейчас изучаю тематику инвестиций здесь https://investprofit.info/ думаю данная информация будет полезной и другим для ознакомления. Думаю также вступить в акционерное общество.
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