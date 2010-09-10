Тем, кто платил алименты неофициально. А стал должником и приставы требуют оплатить долг.

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KonstantinS
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 авг 2013, 15:10

Тем, кто платил алименты неофициально. А стал должником и приставы требуют оплатить долг.

Сообщение KonstantinS » Сегодня, 00:29

Платил алименты неофициально? Как договаривались?
Но она не признала эти выплаты алиментами?
Приставы требуют оплатить долг. Грозит потеря всего уже уплаченного?
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