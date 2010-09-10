Тем, кто платил алименты неофициально. А стал должником и приставы требуют оплатить долг.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 авг 2013, 15:10
Тем, кто платил алименты неофициально. А стал должником и приставы требуют оплатить долг.
Платил алименты неофициально? Как договаривались?
Но она не признала эти выплаты алиментами?
Приставы требуют оплатить долг. Грозит потеря всего уже уплаченного?
Поможем! Обращайтесь.
http://www.зачетвыплат.рф/
e-mail:zvyplat@mail.ru
Но она не признала эти выплаты алиментами?
Приставы требуют оплатить долг. Грозит потеря всего уже уплаченного?
Поможем! Обращайтесь.
http://www.зачетвыплат.рф/
e-mail:zvyplat@mail.ru
1 сообщение • Страница 1 из 1
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