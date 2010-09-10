Нужен совет
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Нужен совет
Добрый день. Может кто-то сможет подсказать как можно сократить расходы на содержание гостиницы? Дело в том, что мы в мужем вложили в прошлом году большую сумму в гостиничный бизнес, а результат не радует -почти вся прибыль уходит на коммуналку. Что делать?
Re: Нужен совет
А как у вас с ценами дела обстоят? Есть шанс повысить, но так, чтобы это не отразилось на спросе? А то мне кажется, что это самый логичный был бы выход из положения
Re: Нужен совет
Повышение цены это как раз таки последнее, что нужно делать. Сейчас и так ситуация в стране не простая, а вы последних клиентов распугать хотите? Ну не знаю.. Мне кажется, я бы лучше подумал о том, как сократить расходы. Например, можно установить электронные гостиничные замки: https://tinyurl.com/tfqg8ks Это поможет свет экономить. Можно еще что сделать - отдавать белье и полотенца стирать в прачечную. Посчитайте - может это выгодней будет? С отоплением как? Можно можно чуть убавлять если погода хорошая?
Re: Нужен совет
Ну вообще, если уж на то пошло, то вариантов есть много. Может каждый из них и небольшую экономия принесет, но в целом я думаю, что результат будет ощутимый. Так что думайте, решайте
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