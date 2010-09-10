Нужен совет

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Нужен совет

Сообщение Хойя » Сегодня, 10:40

Добрый день. Может кто-то сможет подсказать как можно сократить расходы на содержание гостиницы? Дело в том, что мы в мужем вложили в прошлом году большую сумму в гостиничный бизнес, а результат не радует -почти вся прибыль уходит на коммуналку. Что делать?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Нужен совет

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 11:02

А как у вас с ценами дела обстоят? Есть шанс повысить, но так, чтобы это не отразилось на спросе? А то мне кажется, что это самый логичный был бы выход из положения
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Нужен совет

Сообщение Пантерка » Сегодня, 12:13

Повышение цены это как раз таки последнее, что нужно делать. Сейчас и так ситуация в стране не простая, а вы последних клиентов распугать хотите? Ну не знаю.. Мне кажется, я бы лучше подумал о том, как сократить расходы. Например, можно установить электронные гостиничные замки: https://tinyurl.com/tfqg8ks Это поможет свет экономить. Можно еще что сделать - отдавать белье и полотенца стирать в прачечную. Посчитайте - может это выгодней будет? С отоплением как? Можно можно чуть убавлять если погода хорошая?
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Нужен совет

Сообщение Holly » Сегодня, 12:30

Ну вообще, если уж на то пошло, то вариантов есть много. Может каждый из них и небольшую экономия принесет, но в целом я думаю, что результат будет ощутимый. Так что думайте, решайте
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