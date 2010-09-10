Квартира

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Квартира

Сообщение Хойя » Сегодня, 12:22

Всем привет! Слушайте, такое дело - хочу купить квартиру, но так всего этого боюсь - просто ужас! Сумма очень крупная, так что велик риск попасть к мошенникам. Что сделать? Как себя обезопасить?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Квартира

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 12:58

Наймите риэлтора. Это же опытные специалисты, которые знают как можно проверить квартиру ,чтобы никаких неприятных сюрпризов вас не ждало.
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Квартира

Сообщение Пантерка » Сегодня, 13:34

Ага! И отдать за это риэлтору целую кучу денег? Нет, ну если деньги лишние, то можно, конечно. Но лично я считаю, что это пустые траты. Вполне можно все проверить самостоятельно. Вам главное убедиться, что это настоящий собственник и проверить обременения на квартиру: https://rosreestr.online/proverit_kvartiru Так что можете просто заказать выписку из ЕРГН и все - там весь расклад будет сразу. Даже историю собственников можно будет посмотреть
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