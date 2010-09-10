Сообщение Хойя » 07 май 2020, 12:22

Всем привет! Слушайте, такое дело - хочу купить квартиру, но так всего этого боюсь - просто ужас! Сумма очень крупная, так что велик риск попасть к мошенникам. Что сделать? Как себя обезопасить?