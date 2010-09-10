Квартира
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Квартира
Всем привет! Слушайте, такое дело - хочу купить квартиру, но так всего этого боюсь - просто ужас! Сумма очень крупная, так что велик риск попасть к мошенникам. Что сделать? Как себя обезопасить?
Re: Квартира
Наймите риэлтора. Это же опытные специалисты, которые знают как можно проверить квартиру ,чтобы никаких неприятных сюрпризов вас не ждало.
Re: Квартира
Ага! И отдать за это риэлтору целую кучу денег? Нет, ну если деньги лишние, то можно, конечно. Но лично я считаю, что это пустые траты. Вполне можно все проверить самостоятельно. Вам главное убедиться, что это настоящий собственник и проверить обременения на квартиру: https://rosreestr.online/proverit_kvartiru Так что можете просто заказать выписку из ЕРГН и все - там весь расклад будет сразу. Даже историю собственников можно будет посмотреть
Re: Квартира
Перспективные предложения о продаже объектов от проверенных застройщиков, девелоперов и частных продавцов, а также полезные статьи о покупке жилья в Турции https://hayatestate.ru/alanya и особенностях этой страны.
Re: Квартира
А чего страшного то? Просто все документы тщательно проверяйте.
Re: Квартира
Понимаю вас, но скажу сразу, что это нормально. И тоже с таким сталкивался, когда решил купить трехкомнатную квартиру в новостройке https://ssthm.ru/surgut/kvartiry/trekhkomnatnye/, но ничего страшного и не произошло, т.к. делал всё через официальных и проверенных исполнителей. И вы так поступите, если боитесь попасть на мошенников.
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