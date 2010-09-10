Кухня
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Кухня
Девочки, а поделитесь - где вы кухни покупали? А то я прямо вообще в растерянности. Хочу ремонт сделать, но никак не могу кухню подобрать. Такие все скучные в продаже. И низкого качестве. А я хочу классическую светлую кухню из дерева. И где такую искать?
Re: Кухня
Боюсь, что это не так просто. Мебель из массива ведь довольно дорогая, поэтому ее и производят меньше - не каждый может такое себе позволить. Вот и штампуют что попроще и подешевле?
Re: Кухня
Да это понятно, что дешевая мебель проста в производстве, вот и получается, что ее и выпускают больше всего. А если хотите действительно качественное что-то найти, тем более из массива дерева, то вам надо изучить ассортимент зарубежных мебельных фабрик. В Италии, например, очень красивые светлые кухни делают: http://mebel-toros.ru/cvet/svetlie-kuhni/
Re: Кухня
Я тоже ремонт делать собираюсь и кухню новую покупать, так изучаю старательно, что сейчас в моде. И правда эко-стиль, а значит массив дерева сейчас на пике моды. Тоже буду что-то такое брать
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